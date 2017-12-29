«الأعلى للثقافة» ناعيًا شهداء كنيسة مارمينا: الإرهاب لا يفرق بين دم المسلم والمسيحي

أدان المجلس الأعلى للثقافة، الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع صباح اليوم الجمعة، مستهدفا كنيسة مارمينا بحلوان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وقال الدكتور حاتم ربيع، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن مثل هذه الحوادث الإرهابية، لن تنال من استقرار الوطن، الذى يمر فى تلك الأيام بطفرة واضحة فى جميع المجالات، فهذه الأعمال الإجرامية التي تصدر من مجموعة من الإرهابيين لن تمنعنا من تواصل مسيرة مصر نحو الأمام، لإعادة بناء الدولة.



وأوضح ربيع ، أن الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحى، فهو يستهدف الجميع، والدليل على ذلك الحادث الذي شاهدنا منذ أيام قليلة فى مسجد الروضة فى بئر العبد، واليوم فى كنيسة مارمينا، مطالبًا الشعب المصرى بالتمسك وتوحيد الجهود للقضاء على الإرهاب.



ووجه الشكر والتقدير لرجال الشرطة لتقديم أرواحهم فداء لهذا الوطن، مؤكدًا ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة، القادرين على حماية استقرار الوطن، مقدمًا التعازى لأهالى الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.