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أخبار البلد

مفكر قبطى: داعش"مكدبتش خبر"..ومصر محاطة بـ"المتآمرين"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:02 م
حادث كنيسة مارمينا
حادث كنيسة مارمينا بحلوان
ميس رضا
أكد مدحت بشاي المفكر القبطي، أن الحادث الإرهابى الخسيس الذى استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان صباح اليوم الجمعة وأسفر عن استشهاد ضابط ومجندين و5 مدنيين لن ينال من وحدة وعزيمة وإرادة الشعب المصري المترابط بكل أطيافة لافتًا إلى أن مصر حاليًا تواجه العديد من التحديدات شديدة الصعوبة.

وأوضح "بشاي"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن داعش نفذت ما أعلنت عنه منذ أربعة أيام من خلال بيانها الذي أعلنت فيه استهداف كنائس القاهرة خلال الفترات المقبلة قائلًا "داعش مكدبتش خبر" مشيرًا إلى أن المعركة الآن أصبحت استهداف للأقباط وأفراد قوات الأمن معًا بعد الخطة التأمينية التى نجحت قوات الأمن فى تنفيذها للكنائس والقيام بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف "المفكر القبطى"، أن مصر أصبحت محاطة بالمخاطر سواء من الجنوب بعد التآمر القطري التركى السودانى وايضا من جهة الغرب ليبيا ومن ناحية اليمن وإيران ، ووجود العناصر الإرهابية فى الداخل، مشددًا على ضرورة التصدى لكل التحديات الصعبة من خلال الترابط والتماسك ومواجهة الفكر المتطرف إعلاميا وأمنيا.

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