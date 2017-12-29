الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور

أنهى فريق مصر المقاصة الشوط الأول بالتعادل الإيجابى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة على ملعب استاد الاسكندرية فى إطار الجولة الـ 16 بالدوري الممتاز.



وتلقى نور السيد تمريرة ماكرة من محمد ناجى جدو داخل منطقة الجزاء سددها على يمين حارس الفريق الفيومى لتسكن الشباك معلنا تسجيل هدف التقدم لسيد البلد.



أدرك الغانى جون أنطوى التعادل لفريق مصر المقاصة التعادل أمام فريق الاتحاد السكندري فى الدقيقة 34 عقب تسلمه تمريرة عرضية سددها برأسه فى شباك حارس سيد البلد.

