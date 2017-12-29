ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:58 م
صدى البلد
يسري غازي - عدسة / ابراهيم محمد
أنهى فريق مصر المقاصة الشوط الأول بالتعادل الإيجابى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة على ملعب استاد الاسكندرية فى إطار الجولة الـ 16 بالدوري الممتاز.

وتلقى نور السيد تمريرة ماكرة من محمد ناجى جدو داخل منطقة الجزاء سددها على يمين حارس الفريق الفيومى لتسكن الشباك معلنا تسجيل هدف التقدم لسيد البلد.

أدرك الغانى جون أنطوى التعادل لفريق مصر المقاصة التعادل أمام فريق الاتحاد السكندري فى الدقيقة 34 عقب تسلمه تمريرة عرضية سددها برأسه فى شباك حارس سيد البلد.
الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور
الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور
الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور
الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور
الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور
الشوط الأول..المقاصة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1..فيديو وصور

ترشيحاتنا

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

إبراهيم سعيد يسخر من اتحاد الكرة بسبب المدير الفني

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟