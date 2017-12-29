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محافظات

تشييع جثمان شهيد الاعتداء الإرهابي بشمال سيناء بمسقط رأسه بالإسماعيلية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:41 م
صدى البلد
حسام صلاح
وسط حشد من الآلاف من جماهير ومواطنى الإسماعيلية وفى جنازة شعبية مهيبة شيع الآلاف من اهالى ومواطنى محافظة الاسماعيلية جثمان الشهيد مجند اسلام بدوى محمود الى مثواه الآخير بمقابر الأسرة بمنطقة جبل مريم، والذى استشهد على إثر الاعتداء الإرهابى الغاشم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة أثناء مداهمات أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء، والتى أسفرت عن استشهاد 5 أفراد بينهم ضابط برتبة عقيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد على شحاتة مدير الأمن ونائبه اللواء محمد أبو الدهب والعميد محمد خليل ممثلا عن قيادة الجيش الثانى الميدانى والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وبحضور النائبان المستشار عبد الفتاح عبد الله واللواء أشرف عمارة عضوا مجلس النواب عن الاسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

واتشحت الاسماعيلية يوم الجمعة بالسواد حزنًا عقب وصول نبأ استشهاد المجند "اسلام بدوى"أبن عزبة آدم ومنطقة التعاون بمديمة الاسماعيلية وهو أحد أربع أشقاء وأخت واحدة ومنهم ثلاثة مجندين ووالدهم متوفى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد هيئة قناة السويس بمنطقة التعاون وردد الاهالى اثناء تشييعهم الجنازة لا اله الا الله والشهيد حبيب الله وقد حرص جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تقدم الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرته وذويه مؤكدين للجميع أن دم شهدائنا الأبرار لم ولن يضيع هباءا وأن ما تشهده سيناء من أحداث ارهابية خسيسة ليس لها وطن ولا دين لن تزيدنا الا اصرارا على ملاحقة الارهاب الأسود حتى يتم القضاء عليه تماما واقتلاعه من جذوره.
تشييع جثمان شهيد الاعتداء الإرهابي بشمال سيناء بمسقط رأسه بالإسماعيلية
تشييع جثمان شهيد الاعتداء الإرهابي بشمال سيناء بمسقط رأسه بالإسماعيلية
تشييع جثمان شهيد الاعتداء الإرهابي بشمال سيناء بمسقط رأسه بالإسماعيلية
تشييع جثمان شهيد الاعتداء الإرهابي بشمال سيناء بمسقط رأسه بالإسماعيلية

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