دفاع البرلمان: حادث كنيسة مارمينا هدفه إفساد فرحة المصريين بالأعياد

ادان اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الحادث الارهابي الذي وقع امام كنيسة مارمينا العجايبي بشارع حلوان الغربي، والذي اسفر عن استشهاد 10 اقباط وشرطي، مؤكدا بان الارهاب لادين له ولن ينال من وحدة المصريين.



واضاف خلف الله في بيان له ان الهجوم علي الكنائس في هذا التوقيت ممنهج ومدروس وله اهداف واجندات خارجيه اولها إفساد فرحة المصريين بالأعياد، وأن مناقشة الكونجرس الأمريكي ، لمشروع قانون لحماية الأقباط ليس بعيدا عن هذة الأحداث التي تجري الان لتصدير صورة سلبيه عن الوضع الداخلي في مصر.



وتابع خلف الله بان يقظة رجال الشرطة منعت حدوث كارثه لو تمكن هؤلاء الارهابيون من دخول الكنيسه، والتزام الامن بتنفيذ الخطط التي اعتمدها وزير الدخليه لتأمين دور العبادة حالت دون وصول الارهابيين الي داخل الكنيسه.



وطالب خلف الله جموع المواطنين بمعاونة عناصر الامن وسرعة التبليغ عن اي اشخاص او اجسام غريبه تثير الريبه والشك.



ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان بأن اللجنة تنعي شهداء الوطن من المصريين بكافة طوائفهم وتقدم كل الدعم لاشقائنا في الوطن لاننا جميعا في خندق واحد ضد الارهاب.