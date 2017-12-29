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رياضة

طائرة الأهلي تواجه ألعاب دمنهور بالدوري مساء اليوم

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:11 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فريق ألعاب دمنهور، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن الجولة الخامسة بالدور قبل النهائي من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، في مواصلة انتصاراته بالدور قبل النهائي، خصوصا أن الفريق حقق الفوز في الأربع الجولات الماضية.

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت في الجولة الأولى من الدور قبل النهائي انتهت بفوز الأهلي 3ـ/0.

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