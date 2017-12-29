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منوعات

ثورة بركان «سينابونج» تشرد الآلاف في إندونيسيا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:32 م
صدى البلد
محمد علي
قذف بركان سينابونج على جزيرة سومطرة الإندونيسية كرات النيران وأعمدة من الرماد عاليا، في أقوى ثوران بركاني هذه السنة.

وتأثر آلاف السكان في المنطقة بانبعاثات الرماد والدخان إلا أن أحدا لم يصب إصابة خطرة، وتم إخلاء منطقة الخطر، وفق ما قال ناطق باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية ستوبو بروو نجروهو.

وأوضح أن هذا هو أكبر ثوران بركانى هذه السنة نظرا إلى ضخامة حمم الصخر الفتاتي وانتشار الرماد على السطح" ما قضى على محاصيل مئات المزارعين.

وتصاعد من البركان عمود من الرماد الحارق على ارتفاع 4 كيلومترات في الجو.

وكان سينابونج قد شهد ثورانا طويلا عام 2013 بعدما ظل خاملا لمدة 400 سنة، وهو من بين 129 بركانا نشطا في إندونيسيا الواقعة على "حزام النار" حول المحيط الهادئ.



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