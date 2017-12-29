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ثقافة

وزير الثقافة: حادث مارمينا يعكس يقظة رجال الأمن في التعامل مع الإرهاب

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:29 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الجمعة أن حادث كنيسة مارمينا بحلوان يعكس مدى يقظة رجال قوات الأمن في التعامل مع تلك العملية الإرهابية ومنع هؤلاء من دخول الكنيسة وإحداث إصابات كبيرة بين المواطنين.

وأعرب النمنم - في تصريح لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف النطاق الأمني لكنيسة مارمينا في حلوان، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، مبينا أن الإرهابيين يختارون التوقيتات المرتبطة بالأعياد الوطنية والدينية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

وحول دور وزارة الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف، شدد وزير الثقافة على أهمية تفكيك الأفكار الضالة التي تقوم عليها مناهج العناصر الإرهابية، من خلال إحياء الفكرة الوطنية ومفهوم المواطنة من قبل وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وقوى المجتمع ووسائل الإعلام.

وأشار النمنم إلى أن مفهوم الوطن والمواطنة لابد أن يرافقه مفهوم الدولة المدنية القائمة على الدستور والقانون، مؤكدا أهمية نشر أفكار الاستنارة لمواجهة الظلامية التى يسعى الفكر المتطرف لتعتيم العالم أجمع بها، كما أكد ضرورة أن يعى الأفراد جميعا مفهوم كلمة (المواطنة)، التى لا تقتصر على مسلم ومسيحى فقط بل تشمل كل أطياف الشعب المختلفة من رجل وإمرأة وطفل سليم وطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع: "إن ظاهرة الإرهاب والتطرف هى ظاهرة شديدة التعقيد وليست لها ارتباط بالقرى والنجوع التى تعانى من الأمية"، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدور كبير خلال الفترة الحالية من خلال إقامة مهرجانات كبرى وأنشطة وفعاليات ثقافية فى كافة قرى ونجوع الجمهورية.

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