قيادي فلسطيني يكشف مفاجأة بخصوص «الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء»..فيديو

قال الدكتور غازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنه لا يوجد أحد يقبل مجرد الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، لافتا إلى أن الحديث عن هذا الأمر مجرد تسريبات لجس النبض، حول إذا ما كانت هناك وجهة نظر عربية باتخاذ هذه الخطوة أم لا.



وأضاف «فخري» في حوار خاص لـ«صدى البلد»، ينشر لاحقا، أن فلسطين وطننا من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس، ولن يقبل فلسطيني واحد أن يكون لنا وطن بديل لا في الأردن ولا في سيناء ولا في أي مكان.