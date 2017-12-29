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«الأرثوذكسية» توجه رسالة تحدٍ للإرهابيين بعد حادث كنيسة مارمينا بحلوان .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:16 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات أحمد
قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطركية الأرثوذكسية، إن حادث كنيسة مارمينا غادر يستهدف المصريين من الشرطة والمصلين فى الكنيسة، لافتًا إلى أن قوات الشرطة كانت متيقظة ومؤمنة محيط الكنيسة وأحبطت الهجوم على الكنيسة صباح اليوم.

وأكد سرجيوس فى مداخلة هاتفية على فضائية " أون لايف"، أنه طالما المصريون كلهم إيد واحدة لن يستطيع أحد أن يخترقهم أبدًا، مشيرًا إلى أن حادث كنيسة مارمينا بحلوان لن يعكر الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأضاف " ربنا إن شاء الله هينصرنا على الإرهاب"، مضيفا انه لايوجد فرق بين مسلم ومسيحى ولا يمكن اختراق النسيج المصرى أبدًا.

كان، هجوم إرهابي قد وقع على كنيسة مارمينا بحلوان، تزامنا مع إقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2018، ما استدعى تعامل قوات الأمن مع الحادث، واحباطه، والقبض على الإرهابي المتسبب في هذا الهجوم، فضلًا عن تمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين الهاربين.

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