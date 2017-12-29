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محافظات

مستقبل وطن بالقليوبية: احتفالية كبرى لدعم ترشح الرئيس السيسى

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:17 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة عمرو درويش أمين عام الحزب اليوم إجتماعا موسعا لكافة القيادات والكوادر على مستوى الأمانة العامة، وأمانات المراكز والاقسام بالمحافظة.

وقال "درويش"، في بيان له اليوم، انه "تم خلال الإجتماع مناقشة الإستعدادات لإقامة إحتفالية كبرى لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنتخابات الرئاسية القادمة لتخرج بشكل يليق بالهدف الذى أقيمت من أجله ويليق أيضا بمكانة الحزب فى الشارع القليوبى".

كما تم مناقشة تكريم قيادات الحزب على جهودهم خلال الفترة السابقة مشدد على ضرورة الإستمرار جمع إستمارات حملة "علشان تبنيها "بالمحافظة وعدم التراخى بعد تحقيق أمانة القليوبية معدلات كبيرة فى جمع الإستمارات.

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