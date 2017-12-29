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أخبار البلد

"المهن التعليمية" تدين هجوم «مارمينا»: لابد من التوحد لدحر الإرهاب

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:18 م
صدى البلد
الديب أبوعلى
أدانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العملية الإرهابية الخسيسة ، التي وقعت على كنيسة "مارمينا" في مدينة حلوان، اليوم الجمعة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين.

وتقدمت نقابة المهن التعليمية بخالص تعازيها للمصريين رئيسًا وحكومة وشعبًا في إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة الشرفاء الذين يقدمون دماءهم وأرواحهم فداء لأمن الوطن، مشددةً على أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تستوجب التوحد لمواجهة هذا الإرهاب الأسود في الداخل والمدعوم خارجيًا وكذلك مواجهة كافة التحديات الخارجية التي يواجهها وطننا في هذه الظروف.

وأكدت، النقابة أن جموع معلمي مصر الذين وقفوا دائمًا صفًا واحدًا خلف رجال الجيش والشرطة، وخلف كل مؤسسات الدولة المصرية، سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن وطنهم في كل المعارك وفي مقدمتها معركة الحرب علي الإرهاب بكل اشكاله .

وحيت النقابة رجال الشرطة على اليقظة والشجاعة في تأمين الكنيسة، حيث تمكنوا من تصفية أحد الارهابيين المهاجمين، مما يعكس التضحيات التي يقدمها أبناء الشرطة والقوات المسلحة البواسل في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات الإرهابية الشرسة على المساجد والكنائس باتت تؤكد أن الإرهاب الخسيس يستهدف المصريين جميعًا دون النظر إلى أديانهم ومعتقداتهم، الأمر الذي يستوجب ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود لاقتلاع هذا الإرهاب من جذوره.

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