صندوق التنمية الثقافية يدين حادث كنيسة مارمينا بحلوان

أدان الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بالقطاع، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بكنيسة مارمينا في مدينة حلوان، ونتج عنه استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين.



وقال عبد الوهاب، إن الإرهاب الآن بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الضربات المتلاحقة التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية وتلاحم الشعب مع رجال الجيش والشرطة أمام هؤلاء الجبناء، الذين يحاولون بث الرعب داخل قلوب المصريين.



وأضاف أن تزامن هذا الحادث مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد المجيد، وقبله حادث مسجد الروضه بالعريش الشهر الماضي، دليل واضح علي تربص هؤلاء الخونة والجبناء بالوطن ومحاولة استهداف أمن وسلامة البلاد.



وتمني فتحي عبد الوهاب وجموع العاملين بقطاع الصندوق الشفاء للمصابين، وأن يتغمد الله الشهداء برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

