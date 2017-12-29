وزير العدل الألماني يسمح بارتداء المدرسات للحجاب

قال وزير العدل المحلي في ولاية برلين ديرك بيرينت في تصريحات لصحيفة برلينر سايتونج أنه يتعين علينا أن نتقبل في مدينة متعددة الأديان مثل برلين قيام شابات محجبات بالتدريس في مدارسنا .



تجدر الإشارة إلى أن القانون الالمانى ينص على حظر ارتداء أي رموز دينيه لكل من المدرسين وأفراد الشرطة والموظفين في قطاع القضاء ، وينطبق هذا على الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية .



ولكن الوزير الالمانى استند فى تصريحاته الى أن أعلى محكمة في ألمانيا قضت من قبل بعدم دستورية الحظر الشامل لارتداء الحجاب.



وأكد بيرينت أنه بإمكان كل مسلمة تم رفض عملها في مدرسة ببرلين بسبب ارتداء الحجاب التقدم بدعوى قضائية للحصول تعويض بتهمة التمييز .