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رياضة

الجبلاية يؤجل مباراتي زمالك 2001 أمام المقاصة ودجلة بسبب الامتحانات

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:20 م
صدى البلد
منتصر المرشدي
تلقي نادي الزمالك اخطارا رسميا من الاتحاد المصري ابلغه فية رسميا تأجيل لقاءات فريق النادي مواليد 2001 أمام المقاصة ووادي دجلة بمسابقة بطولة الجمهورية للناشئين.

وأكد محمد صبحي المدير الاداري لقطاع الناشئين بالزمالك ان اتحاد الكرة قام بتأجيل اللقاءين حيث سيقام لقاء فريق النادي مواليد 2001 امام المقاصة يوم 27/2/2018 بدلا من 1/1، والمباراة الاخري امام وادي دجلة لتقام يوم 27/3/2018 بدلا من 5-1.

وأضاف صبحي أن هذا التأجيل جاء عقب الخطاب الذي تم ارساله مسبقا للجبلاية بسبب ظروف امتحانات اللاعبين.

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