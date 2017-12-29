اليمن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان

أدانت وزارة الخارجية اليمنية اليوم /الجمعة/ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء وحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأعربت الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية - عن استنكار اليمن الشديد لهذا الفعل الإجرامي الجبان، مؤكدة وقوف اليمن (حكومة وشعبا) إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب ورعاته ومموليه، وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.



ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى الوقوف - صفا واحدا - في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من قبل فئة لا يعرف لها هوية أو أهداف واضحة إلا نشر الفوضى وإزهاق الأنفس البريئة، ولا تفرق بين دين أو جنس بشري.