ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصطفى فتحي يسجل "هاتريك" أمام الفيحاء بالدوري السعودي.. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:20 م
صدى البلد
مايكل رزق
واصل اللاعب المصرى مصطفى فتحي المحترف فى الدورى السعودى تألقه بقميص التعاون وسجل هدفه الثالث "هاتريك" في مباراة فريقه الجارية أمام الفيحاء بمنافسات دور الـ 16 للدوري، وذلك في الدقيقة 55 من أحداث المباراة.

وأضاف "فتحي" الهدف الثالث له والرابع لفريقه فى الدقيقة 68، بعدما كان قد أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 55 من شوط المباراة الثاني، وكالأول في الدقيقة 33 من شوط المباراة الأول، لتصبح النتيجة 0/4.

ترشيحاتنا

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

بالأرقام.. حالة طلاق كل 4 دقائق .. ماذا حدث للمصريين؟

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟