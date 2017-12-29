مصطفى فتحي يسجل "هاتريك" أمام الفيحاء بالدوري السعودي.. فيديو

واصل اللاعب المصرى مصطفى فتحي المحترف فى الدورى السعودى تألقه بقميص التعاون وسجل هدفه الثالث "هاتريك" في مباراة فريقه الجارية أمام الفيحاء بمنافسات دور الـ 16 للدوري، وذلك في الدقيقة 55 من أحداث المباراة.



وأضاف "فتحي" الهدف الثالث له والرابع لفريقه فى الدقيقة 68، بعدما كان قد أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 55 من شوط المباراة الثاني، وكالأول في الدقيقة 33 من شوط المباراة الأول، لتصبح النتيجة 0/4.