الشرطة التركية تعتقل 75 شخصا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش

ألقت الشرطة التركية اليوم /الجمعة/ القبض على ما لا يقل عن 75 شخصا في أنقرة وإسطنبول، يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.



وقالت مصادر أمنية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 29 شخصا خلال العملية الأمنية فجر اليوم في أنقرة، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرات اعتقال بحق 46 مشتبها بهم، غالبيتهم مواطنون أجانب"، مضيفة أنه في اسطنبول تم القبض على 46 شخصا، بينهم 43 أجنبيا.



يشار إلى أن عددا من الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة.



وتقوم تركيا بتشديد الإجراءات الأمنية مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي على ناد ليلي في إسطنبول يوم 31 ديسمبر عام 2016، أسفر عن مقتل 39 شخصا.