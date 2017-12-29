ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الشرطة التركية تعتقل 75 شخصا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:16 م
صدى البلد
ا ش ا
ألقت الشرطة التركية اليوم /الجمعة/ القبض على ما لا يقل عن 75 شخصا في أنقرة وإسطنبول، يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 29 شخصا خلال العملية الأمنية فجر اليوم في أنقرة، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرات اعتقال بحق 46 مشتبها بهم، غالبيتهم مواطنون أجانب"، مضيفة أنه في اسطنبول تم القبض على 46 شخصا، بينهم 43 أجنبيا.

يشار إلى أن عددا من الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة.

وتقوم تركيا بتشديد الإجراءات الأمنية مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي على ناد ليلي في إسطنبول يوم 31 ديسمبر عام 2016، أسفر عن مقتل 39 شخصا.

ترشيحاتنا

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

الزمالك يكشف سر خطاب فيفا بمنع القيد لفترتين

الثعابين تغزو قرية شبرا بخوم بالمنوفية.. وفاة شخصين بـ لدغات خلال 3 أيام ..البيض المسمم وأمعاء الدواجن أبرز وسائل قتلها.. الصحة: توفير الأمصال ورفع الطوارئ..والزراعة: الأمر طبيعي لارتفاع الحرارة.. صور

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

إعلامي يكشف حقيقة علاج محمد صلاح نفسيا.. فيديو

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟