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ديني

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان : من يموت مدافعا عن الكنيسة شهيد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:12 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف، صباح اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من رجال الشرطة والإخوة الأقباط.

وأشاد الوزير بيقظة رجال الشرطة وفدائية هؤلاء الأبطال، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الروح الفدائية واللحمة الوطنية حتى نقتلع هذا الإرهاب الأسود الغاشم ونخلص مصرنا العزيزة والإنسانية من غدره وشروره وآثامه، على أن أيدي الغدر والخيانة والتربص بالوطن لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصرارا على مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمننا واستقرارنا.

وأكد من أن حماية الكنائس واجب وطني وشرعي كحماية المساجد سواء بسواء وأن من مات منا دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد كمن مات دفاعا عن المسجد في ضوء إيماننا بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ووحدة الصف الوطني.

وتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.


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