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رياضة

رونالدو يحذر كوتينيو من الانتقال لبرشلونة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:21 م
صدى البلد
ريهام بكير
حذر المهاجم البرازيلي السابق رونالدو، مواطنه فيليب كوتينيو من مغادرة ليفربول إلى برشلونة نظرا لأن النادي الكتالوني يعامل اللاعبين القادمين من البرازيل بطريقة سيئة.

وقال نجم ريال مدريد الساق، في تصريح نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم /الجمعة/ "لقد شعرت بأنني أكثر سعادة واندماجا وارتباطا بالريال رغم قضائي سنة رائعة في برشلونة.. وفي نهاية المطاف كان تاريخي مع البارسا سيئا للغاية مثلما هو الحال مع نيمار".

وأكد رونالدو أن "برشلونة دائما ما كانت لديه مشاكل مع اللاعبين البرازيليين أمثال نيمار وروماريو ورونالدينيو وكذلك معي شخصيا حيث عاملنا النادي بطريقة سيئة في النهاية رغم كل مساهماتنا وتكريس مجهودنا من أجل الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان كوتينيو سيأخذ بنصيحة رونالدو أم لا، خاصة أن ليفربول سيكون له دور وتأثير كبير في التفاوض بشأن هذه الصفقة حيث ينتهي عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي في 2022.

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