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حوادث

شاهد .. لحظة قنص الداخلية إرهابى كنيسة مارمينا حلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:24 م
صدى البلد
اسلام مقلد عدسة - عمرو سيد
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو يوضح قيام احد الارهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارمينا حلوان صباح اليوم الجمعة، واسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح مقطع الفيديو قيام الإرهابيين بإطلاق النيران فى مختلف الاتجاهات لإبعاد المواطنين عن شوارع الكنيسة، ليسهل عليه اختراق الكنيسة، وإطلاق النار علي سيارات الشرطة القريبة منه.

وأظهر الفيديو صراخ المواطنين بمحيط إطلاق النيران، ومهاجمة الإرهابى بالحجارة والزجاجات.

وأظهر إصابة الإرهابى بطلقة نارية فى قدميه ثم مهاجمته والقبض عليه.

وأطلق المواطنون الزغاريد عقب إصابته والقبض عليه بعد أن أثار الرعب فى قلوبهم.

وكان صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه صباح اليوم الجمعة تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.

قامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تشير المعلومات إلى أن الارهابي المشار اليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

الإرهابى المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسماء الشهداء هم كل من «عماد عبدالشهيد 45 سنة، وصفاء عبدالشهيد 43 سنة، وديع القمص مرقس 65 سنة، ايفلين شكر الله 52 سنه، وجيه اسحق 90 سنه، رضا عبدالرحمن 45 سنة من القوة الأمنية».

واستشهد شخصان آخران لتعرضهما لهجوم من نفس المسلحين فى محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، وهما روماني شاكر، وعاطف شاكر.

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