قيادي فلسطيني يفجر مفاجأة عن علاقة حزب الله الإيراني بإسرائيل

قال الدكتور غازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن حسن نصر الله دائما كان يتحدث عن أنه يتحدى القوات الإسرائيلية أن تعتدي على جنوب لبنان، لكن المعركة الفلسطينية لا يفرضها أحد على حزب الله، الذي يقاتل داعش في سوريا.



وأضاف «فخري» في حوار خاص لـ«صدى البلد»، ينشر لاحقا، أن حزب الله يبقى من الكيانات التي ترهبها إسرائيل وتحسب لها ألف حساب، فعندما يتكلم حسن نصر الله فإن اليهود يفكرون مئات المرات ويثقوا أن كلامه صحيح.



وأبدى القيادي الفلسطيني أمنيته أن لا يقف العرب على أساس أن يتهموا حزب الله بأنه منظمة إرهابية أو أن حماس منظمة إرهابية أو أن إيران عدونا اللدود، مشيرا الى إن إسرائيل تعتبر إيران وحزب الله من ألد أعدائها، لافتا إلى ضرورة أن نكون أمة عربية بينها نوع من التقارب العربي وان نكون قادرين على إقامة علاقات طيبة مع إيران.



وأشار إلى ان التقارب العربي الإيراني لن ينهي دولة إسرائيل ولكن سيوقفهم عن طموحاتهم الكبيرة بالنسبة لانتزاع الوطن الفلسطيني والتوسع على حساب الأراضي العربية.