ضبط 617 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، لضبط المخالفات المرورية.



أسفرت الحملة عن ضبط 617 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تضمنت ضبط سيارتين و مركبة توك توك بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفورى فى 61 مخالفة، وسحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح ، علاوة على تحرير 200 مخالفة ونش، و 175 مخالفة متنوعة.

