بدء عمومية أطباء الشرقية لبحث تداعيات حبس طبيب الزقازيق..صور

بدأت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية.



يأتي ذلك لمناقشة تداعيات اتهام الطبيب «محمود ن» رئيس وحدة المناظير بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، بتقاضي رشوة نظير تسهيل إجراء عملية لأحد مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك بحضور نقيب أطباء الشرقية الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، وبمشاركة الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا، نائب النقيب، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل أطباء مصر.