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أخبار العالم

الدونيتسك: 31 قتيلا حصيلة قصف الجيش الأوكراني في 2017

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:24 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت سلطات جمهورية الدونيتسك الشعبية، اليوم /الجمعة/ مقتل 31 مدنيا وإصابة 236 آخرين، بينهم 14 طفلا، جراء غارات شنها الجيش الأوكراني عليها خلال عام 2017 .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن سلطات دونيتسك، أنها رصدت في العام الحالي 15 ألفا و484 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأوكراني، الذي أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على الجمهورية، مضيفة أن 1149 منزلا ومنشأة دمرت نتيجة تلك الغارات.

جدير بالذكر أن سلطات كييف شنت في شهر أبريل 2014 حملة عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا في فبراير 2014.

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