ضبط 265 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وفرض الانضباط فى الشارع.



وأسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا المرافق عن ضبط 265 مخالفة مرافق متنوعة شملت ضبط 97 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام ، و 167 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة ، ومحضر غلق وتشميع .

