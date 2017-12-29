مايسة شوقي عن حادث كنيسة حلوان : الإرهاب الأسود لا يفرق بين مسلم ومسيحي

استنكرت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، استهداف الإرهاب الأسود لدور العبادة، ونعت ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة على كنيسة مارمينا بحلوان بالقاهرة، والذي تسبب في استشهاد 10 مواطنين وإصابة 5 آخرين، على إثر هجوم مسلح على الكنيسة.



وقالت، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الإرهاب لا دين له، وأن الضحايا من المسلمين والأقباط فهذا هو النسيج الطبيعي لمصر.



وأضافت "شوقي"، أن ثقتها كبيرة في إحكام قبضة الدولة على منابع الإرهاب، فقوة وثبات رجالنا في القوات المسلحة والداخلية هي حائط السد المنيع الذي يوفر الأمن و الأمان للمدنيين، وأثنت كذلك علي يقظة وزارة الداخلية في إحباط العملية الإرهابية.



وطالبت بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، ويستبيح دماء الأبرياء، وشددت علي ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة لمنع الحوادث الإرهابية مبكرا.

