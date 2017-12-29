مصرع طفلة صدمتها سيارة وفرت هاربة بالمنوفية

لقيت طفلة بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية مصرعها أسفل عجلات سيارة صدمتها وفرت هاربة.



استقبلت مستشفى شبين الكوم التعليمى الطفلة " م .ا. س" 7 سنوات، مقيمة قرية البتانون دائرة المركز مصابة بكسر بقاع الجمجمة والقفص الصدرى والحوض، وتوفيت عقب وصولها.



بالانتقال والفحص وسؤال والدها " ا .س. ع " 35 سنة، مؤهل متوسط ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال تواجد ابنته أمام المنزل اصطدمت بها سيارة مجهولة أحدثت إصابتها التى أودت بحياتها وفرت هاربة.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 56 أحوال مركز شبين الكوم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط السيارة وقائدها.