محكمة روسية تقضي بسجن أحد داعمي قانون ماجنيتسكي 9 سنوات

قضت محكمة روسية اليوم /الجمعة/ بسجن أحد الداعمين الرئيسيين لقانون ماجنيتسكي، الذي يستهدف معاقبة مسئولين روس في قضايا تتعلق بانتهاكات حول حقوق الإنسان، لمدة تسع سنوات.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن البريطاني "ويليام براودر"، الذي قضت المحكمة بسجنه اليوم، قد حُكم عليه غيابيًا من إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتحويل الأموال إلي الخارج، مضيفة أن براودر قد نفى الاتهامات الموجهة له.



وكانت نفس المحكمة قد أدانت براودر غيابيًا عام 2013 في محاكمة منفصلة تتعلق كذلك بالتهرب الضريبي.



وتبنى الكونجرس الأمريكي ما يعرف بقانون ماجنيتسكي في 14 ديسمبر عام 2012، والذي نص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.