جامعة عين شمس تنعى شهداء مارمينا: ندعم مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب

أدانت جامعة عين شمس رئيسًا وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب، الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان اليوم الجمعة، وأسفر عن إصابة واستشهاد عدد من المواطنين المصريين ورجال الأمن الذين سقطوا ضحية الغدر والخسة على أيدي إرهابيين مجرمين لا علاقة لهم بالإنسانية.



وتقدم عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام بخالص العزاء لأسر ضحايا الوطن، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت الجامعة دعمها لكافة مؤسسات الدولة فى جهودها لمحاربة الإرهاب الاسود لتنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

