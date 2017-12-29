ضبط 25 قضية تموينية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، للقضاء على الغش التجارى بمشاركة مديريتى الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة من بينها 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، و 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 3 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، بجانب ضبط قضية لسسلع مجهولة المصدر ، وقضية لسلع مهربة جمركيا .



وتحررت محاضر لهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.