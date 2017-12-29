استياء من تعنت قيادات أمن الإسكندرية قبل مباراة الأهلي وبتروجيت

رفضت قوات الأمن المسئولة عن تأمين استاد الجيش ببرح العرب، بالإسكندرية دخول المدعوين من ناديي الأهلي وبتروجت لمدرجات الاستاد.



ووافقت قيادات الأمن على دخول 15 فرد فقط من أعضاء كل مجلس بينما رفضوا دخول المدعوين.



وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قد أقروا دخول 60 مدعو من كل نادي في المباريات وفقا للائحة المباريات بالإضافة إلى ١٥ من أعضاء مجلس الإدارة لكل ناد.



وأبدى مسئولو الأهلي وبتروجيت استيائهم الشديد من تعنت الأمن في تفعيل لائحة اتحاد الكرة بشأن المباراة اليوم بين الفريقين بدون سبب واضح.



ويستضيف الأهلي نظيره بتروجت، في تمام السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة ال16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.