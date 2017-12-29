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محافظات

محافظ الشرقية : رفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بمحيط الكنائس تزامنًا مع أعياد الميلاد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:39 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعدادات إلى الحالة القصوى بمحيط الكنائس تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأصدر "سعيد"، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية و المرافق لرفع درجة الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية بمحيطها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن أبناء مصر جميعًا نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون من أجل رفعته وتقدمه.

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