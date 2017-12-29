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حوادث

إصابة شخص في انفجار دانة من مخلفات الحروب بالإسماعيلية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:01 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
حسام صلاح
أصيب شخص بمنطقة القنطرة شرق بإصابات متفرقة بالجسم بعد انفجار دانة من مخلفات الحروب، اليوم الجمعة، وأثناء مروره عليها داخل إحدى المناطق الجبلية بقرية الأبطال بمدينة القنطرة شرق قناة السويس.

وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول سليمان علي محمود 27 عاما، مصابا بعد انفجار دانه من مخلفات الحروب فيه، مما أدى الي إصابته بجروح وشظايا متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقله بمعرفة رجال الإسعاف إلي مستشفى الإسماعيلية العام وأخطرت النيابة بعد تحرير محضر بالواقعة لتولي التحقيقات.

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