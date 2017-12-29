مسئول ياباني: رئيس الوزراء قد يرفض حضور افتتاح الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية

صرح مصدر حكومي ياباني، بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد يرفض حضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة "بيونجشانغ" بكوريا الجنوبية، والمقرر إقامتها في شهر فبراير القادم، نظرا لشكوك كوريا الجنوبية حول اتفاقية قضية "نساء المتعة"، التي تم التوصل إليها في عام 2015.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن هذا التحرك هو دليل على الشعور المتزايد بخيبة الأمل تجاه موقف إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الذي دعا آبي لحضور مراسم الافتتاح يوم 9 فبراير القادم.



وقال مون، الأربعاء الماضي، بعد أن عثر فريق عمل تابع لحكومة كوريا الجنوبية على عيوب في العملية الداخلية التي أسفر عنها اتفاق ديسمبر 2015 بشأن قضية (نساء المتعة) التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية - "إن التقرير لم يتمكن من حل النزاع طويل الأمد حول قضية النساء الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة للجيش الياباني قبل وبعد الحرب".



وأشار تقرير كوري جنوبي، صدر أمس أول، إلى أن فرقة العمل اكتشفت أن آراء نساء المتعة السابقات اللاتي بقين على قيد الحياة "لم تنعكس بما فيه الكفاية" في عملية التفاوض.



وقال مسئولون حكوميون يابانيون إنه من المتوقع أن يتخذ آبي قراره بعد أن تؤكد كوريا الجنوبية سياستها الجديدة حول القضية والمتوقع إعلانها في أوائل يناير.



وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو، أمس /الخميس/، بقلق اليابان إزاء بيان مون وأوضحت أنه لا يوجد "خيار سياسي آخر" سوى الحفاظ على الاتفاق.



وعندما تم التوقيع على الاتفاق تحت حكم الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك جيون هاي، اتفق الجانبان على أن "المشكلة تم حلها نهائيا ولا رجعة فيها".