ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو بانجو وأقراص مخدرة وأسلحة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وفرض الانضباط فى الشارع.



أسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو بانجو وأقراص مخدرة، بجانب ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والبيضاء.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

