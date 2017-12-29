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أخبار العالم

المرصد: القوات السورية تقصف مواقع المعارضة في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:23 م
صدى البلد
ا ش ا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، باستهداف قوات النظام السوري مواقع المعارضة في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق.

وأوضح المرصد وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن القصف استهدف مناطق مختلفة من بلدة عين ترما، عقب عملية تبادل الأسرى والمرضى بين القوات النظامية والمعارضة في الغوطة.

وكان ناشطون سوريون أفادوا، في وقت سابق اليوم، بإجلاء الهلال الأحمر الدفعة الثالثة والأخيرة من مرضى الغوطة الشرقية، أكبر منطقة تخضع للحصار في سوريا، باتجاه مستشفيات العاصمة دمشق عبر معبر مخيم الوافدين، مضيفين أن 13 حالة مرضية حرجة أجليت من الغوطة ضمن الدفعة الأخيرة، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بين القوات السورية وفصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة.

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