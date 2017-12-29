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أخبار البلد

غازي فخري : اعتراف العالم بـ«دولة فلسطين» يبطل قرار ترامب حول القدس .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:34 م
الدكتور غاي فخري،
الدكتور غاي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني
حوار: محمد مجدي - تصوير: صلاح مهدي
قال الدكتور غازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن اعتراف العالم بـ«دولة فلسطين» يجعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل كأن لم يكن.

وأضاف «فخري» في حوار خاص لـ«صدى البلد»، ينشر لاحقا، إذا اعترفت هذه الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد أو إعادة اعترافها بفلسطين دولة عاملة في الأمم المتحدة، فإن ذلك سيكون حافزا لتطبيق كل قرارات الشرعية الدولية.

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