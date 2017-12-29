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رياضة

تعرف على قائمة الغيابات المؤثرة في صفوف أتليتكو مدريد قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:38 م
صدى البلد
نور عادل
يتوجه فريق أتلتيكو مدريد إلى مصر لمواجهة الأهلي وديًا غدًا السبت، دون ظهيره الأيسر فليبي لويس، والمدافع الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز، لمعاناتهما من آلام بدنية، والأرجنتينيين لوسيانو فيينو ونيكو غايتان، اللذين قد يرحلان عن صفوف "الروخيبلانكوس" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغاب خيمنيز عن آخر مبارتين بسبب الإصابة وتدرب منفردًا خلال الأسبوع الأخير، في حين عانى الظهير البرازيلي من آلام خلال تدريب اليوم الجمعة، سيجبره على البقاء في إسبانيا.

وتخلو بعثة الفريق من المهاجم الإسباني دييغو كوستا والجناح فيكتور ماتشين "فيتولو" اللذين لا يستطيعان اللعب مع الأتلتي حتى انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الفريق اعتبارًا من أول يناير (كانون الثاني).

وضمت قائمة الـ23 لاعبًا الناشئين أنطونيو مونتورو وسيرجي غونزاليس ورافا مونيوز وروبرتو أولابي وخوان مورينو والألباني كيدي باري.

وفيما يلي القائمة التى ستواجه الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية:
حراسة المرمى: مويا وأوبلاك وفيرنر.
الدفاع: سافيتش، وفرساليكو ولوكاس وخوانفران، ورافا مونيوز وسيرجي ومونتورو.
الوسط: توماس وكوكي وساؤول وكاراسكو وأوغوستو وغابي وخوان مورينو وكيدي وأولابي.
الهجوم: غريزمان وتوريس وكوريا وغاميرو.

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