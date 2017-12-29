منى مينا : على الأطباء تأمين أنفسهم بما لا يضر بمصلحة المريض .. صور

أكدت الدكتورة منى مينا، نائب نقيب أطباء مصر على ضرورة أن يقوم الأطباء بتأمين أنفسهم بما لا يضر بمصلحة المرضى، مشيرة الي أن نقص المستلزمات الطبية مشكلة عامة بكافة مستشفيات مصر، مؤكدة أنه جار العمل على صياغة مادة دستورية تُعطي الطبيب الحق في أن يقوم بدوره دون أن يخشى السجن طالما كانت جهوده في الإطار الطبي المتعارف عليه.



جاء ذالك خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية لمناقشة تداعيات اتهام الطبيب «محمود ناصر» رئيس وحدة المناظير بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، بتقاضي رشوة نظير تسهيل إجراء عملية لأحد مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك بحضور نقيب أطباء الشرقية الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، وبمشاركة الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر والدكتور أسامة عبدالحي وكيل أطباء مصر.



