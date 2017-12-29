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أخبار العالم

استنفار أمني في طهران تحسبا لمظاهرات الغلاء

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:37 م
صدى البلد
ذكرت صحيفة "الرياض" أن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في شوارع العاصمة طهران وعدم مدن أخرى، تحسبًا لخروج مظاهرات ضد الغلاء، بعد أن نظم الآلاف احتجاجات في مدن متفرقة بأنحاء البلاد.

وخرجت مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة في مدينة كرمنشاه هتفت بسقوط المرشد علي خامنئي وطالبت بالحرية وتوفير الوظائف والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وكانت مظاهرات خاشدة قد خرجت أمس الخميس في مدينة مشهد، حيث فرقتها السلطات بالقوة أيضًا وألقت القبض على نحو 100 شخص من المشاركين فيها.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن هناك دعوة وجهت إلى الإيرانيين في أرجاء البلاد للنزول إلى الشوارع الجمعة للاحتجاج على "الغلاء والظلم والبطالة" وتضامنا مع أهالي مشهد ومحافظة خراسان، مشيرا إلى أن مواعيد انطلاق المظاهرات حددت في كل من مدن طهران ورشت، وساري، وقم، وتبريز، وأوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان.​

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