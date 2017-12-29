شاهد.. قطر الراعى الرسمى للإرهاب ورد فعل عربي حاسم خلال 2017

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا حول رعاية دولة قطر للإرهاب على مدار عام 2017، تحت عنوان "الدوحة.. عام من تأجيج الصراعات بالمنطقة يصطدم برد فعل عربي حاسم".



تناول التقرير اتخاذ الدول العربية موقفا ضد دولة قطر، لتأجيجها الصراعات بالمنطقة ورعايتها للإرهاب، حيث انه على مدار العام وجهت اتهامات عديدة للدوحة لضلوعها في ممارسات معادية للدول العربية.



