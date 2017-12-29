الشيكولاتة والتوابل والمأكولات البحرية البديل الآمن للمنشطات الجنسية

ويتم تداولها فى العديد من الصيدليات، تؤثر بالسلب في كثير من الأحيان على القدرة الجنسية للرجل؛ ومع الاستخدام المتكرر لهذه االعقاقير تفقد مفعولها وتصبح أقل نفعا وأحيانا تصبح ضارة ما يجعل الرجال يشعرون بالإحباط و ينفروا من العلاقات الحميمة.



يذكر أن عقار الفياجرا في الأساس كان مخصص لعلاج التهاب الأوعية الدموية وبعد أن أثبت فشله في علاج إلتهاب الأوعية الدموية ، أظهر نجاحا على صعيد آخر وهو زيادة الانتصاب عند الرجال .



وأكدت أبحاث قام بها عدد كبير من الباحثون على مدار عام 2017، أن المنشطات الجنسية المركبة لا تؤثر أحيانا بشكل واضح على الرجال

وبل لا تحدث تغييرا من الأساس مما يعطي إحساسا بالفشل ؛ وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك منشطات طبيعية ينصح بها الأطباء دون الحاجة إلى الالتزام بعقاقير طبية.



ومن أهم المنشطات الجنسية الطبيعية المأكولات البحرية، الشيكولاتة والتوابل.



ظهرت في الأونة الأخيرة دراسات تشير إلى أن المنشطات الجنسية سلاح ذو حدين يجب الحذر في التعامل معها ، بعد أن أثبتت الدراسات الأخيرة أن المنشطات الجنسية أصبحت تتداول بشكل واسع النطاق بطريقة مخيفة في الأوساط الطبية.وأصبحت الحياة الجنسية فى مصر تعتمد بشكل كبير على المنشطات ولكن الحذر مطلوب لأن هناك العديد من العقاقير غير معلومة المصدر