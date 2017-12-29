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حوادث

مصرع سيدة بأسوان قفزت من الطابق الخامس لمرورها بحالة نفسية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:45 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
شكرى السيد
لقيت سيدة مصرعها بعد سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لمرورها بحالة نفسية .

تلقى اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارًا من مدير المباحث العميد محمود عوض يفيد بسقوط "م.ص.ع" والمقيمة في منطقة المحمودية من الطابق الخامس، اليوم الجمعة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة العمومية، وتشير التحريات الأولية أنها أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة.

وكلف مدير الأمن ضباط البحث الجنائى بإجراء التحريات اللازمة، والكشف عن أسباب الحادث وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارالعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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