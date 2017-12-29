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ديني

داعية : الجماعات الإرهابية تتقرب إلى الله باستهداف دور العبادة .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:43 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ إسلام النواوي، الداعية الإسلامي، إن الجماعات الإرهابية مصممة على استهداف الكنائس وكأنهم يتعبدون بتدمير دور العبادة، متسائلا: أى دين يدعوا إلى هذا؟

واستشهد، النواوى، فى لقائه على فضائية "دريم"، بقول الله تعالى "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا" مؤكدا أن الله تعالى دعا إلى حماية دور العبادة للمسلمين أو غيرهم التى يذكر فيها اسمه، منوها أن الآية تضمنت دور العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود.

وأضاف الداعية الإسلامي، أن سيدنا عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس لم يهدم كنيسة القيامة المجيدة ولم يغلقها بل عقد اجتماعا فيها وأعطاهم الأمان وقال لهم "لكم ما لنا وعليكم ما علينا".

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