جامعة الأزهر تدين حادث مارمينا : المجرمون تجردوا من كل معاني الإنسانية

أدانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع، صباح اليوم الجمعة، واستهدف كنيسة مارمينا في حلوان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من رجال الشرطة والإخوة الأقباط.



وأكدت الجامعة في بيان لها أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخبيثة لن تنال من وحدة المصريين ولن تثنيهم عن الاستمرار في مسيرة التنمية والتقدم.



وأوضحت الجامعة أن هؤلاء المجرمين تجردوا من كل معاني الإنسانية بقتلهم وترويعهم للآمنين لتحقيق أجندات خاصة وبث الفتنة في المجتمع، مناشدة المصريين جميعهم بالوقوف صفا واحدا ضد هذا الإرهاب الغاشم للتأكيد على وحدة المصريين ووطنيتهم.



وتقدمت الجامعة بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.