مدبولي: المساعي الخبيثة للإرهاب لن تنال من عزم الحكومة ووحدة الشعب

أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا بحلوان، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، والقوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة.



ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، تطورات الحادث، إذ أجرى اتصالات هاتفية بالوزراء المعنيين، للوقوف على تداعيات الحادث أولًا بأول، والاطمئنان على حالة المصابين في المستشفيات المختلفة، والتأكد من توفير سبل الرعاية الطبية لهم.



وأعرب مدبولي بكل حزن وأسى عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الإجرامي، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، كما شدد على أن المساعي الخبيثة للإرهاب الآثم لن تنال من عزم الحكومة ووحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب.