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رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:44 م
صدى البلد
نور عادل - عدسة / على الخشاب
اقتنص فريق اف سي مصر تعادل ايجابي بهدف لمثله من منافسه فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة في إطار الجولة الرابعة عشرة من عمر منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.

وسجل الغاني "باتريك أدو" هدف التعادل من رأسية قوية، في الدقيقة 31، وكان الغيني "فوفانا" قد تقدم لفريق مصر في الدقيقة 6 من انفراد بالمرمى.

وشهدت المباراة تقدم مبكر لنادي مصر، قبل أن يستحوذ ويضغط فريق سيراميكا، ويشكل خطورة كبيرة على مرمى "ديدا".
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع "اف سي مصر" .. صور

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