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اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 16 أكتوبر مع هبوط الدولار

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:50 م
صدى البلد
رويترز
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين أثناء التعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2010 مع هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 1304.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.62 بالمئة إلى 1305.2 دولار للأوقية.

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