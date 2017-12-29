نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد مدينة الطالبات بشكل مفاجئ

أجرى الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب اليوم الجمعة زيارة مفاچئة لمدينة الطالبات بشارع جيهان فى إطار الجولات المفاجئة التى يقوم بها للمدن الجامعية والقطاعات الخدمية الطلابية، للتأكد من الخدمات التى تقدم للطالبات أثناء فترة امتحانات نصف العام ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زهرى المشرف على المدن الجامعية.



وتفقد "عبدالباسط"، احوال الطالبات أثناء تناول وجبة الغداء واستطلاع آرائهم حول جودة الوجبات والاستماع إلى الشكاوى من بعض الطالبات حول طبيعة الوجبات ونوعية الوجبات اليومية، وهل هناك أي شكوى حول مستوى الوجبات أو طريقة الطهي أو أسلوب تقديمها، كما تفقد مبنى عثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب، وزار الطالبات وتفقد غرف الاقامة وقام بسؤال الطالبات عن مستوى الخدمات المقدمة ومنها الخدمات الإلكترونية أثناء فترة الامتحانات.



واستقبل شكاوى الطالبات حول بطء خدمات الإنترنت ووعدهم خلال الزيارة بسرعة حل المشكلة، نظرا لكثافة عدد دخول الطالبات فى وقت واحد.